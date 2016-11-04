Тбилиси, 4 ноября, 2016, 18:07 — ИА Регнум.



Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Филиал китайской компании «23-е бюро Китайской железной дороги» требует от властей Грузии освобождения задержанных за драку в селе Зваре Харагаульского района своих 3 работников.

В распространенном компанией специальном заявлении говорится, что информации о физических оскорблениях, якобы нанесенных китайскими работниками грузинским рабочим и местным жителям, не соответствуют действительности.

По информации компании, на самом деле произошел небольшой конфликт между сотрудниками «23-го бюро Китайской железной дороги» и местными жителями, причиной которого стал факт незаконного присвоения населением Зваре древесины. В китайской компании пояснили, что срезанная в лесу древесина принадлежала департаменту лесного хозяйства министерства охраны окружающей среды, а ответственность за ее хранение и передачу несла китайская компания.

На следующий день после этого факта, как утверждают представители «23-го бюро Китайской железной дороги», произошла эскалация конфликта, которая переросла в физическое противостояние. Авторы заявления констатируют, что в этом противостоянии пострадали представители обеих конфликтующих сторон.

«Средства массовой информации распространяют только односторонние информации, якобы китайские работники нанесли физические оскорбления грузинам, что не соответствует действительности, так как еще раз фиксируем: физические повреждения отмечаются как у грузинских, так и у китайских работников», — подчеркивается в заявлении.

В китайской компании надеются, что правоохранительные органы своевременно, непредвзято и тщательно расследуют случившееся. А до тех пор, пока не будет установлена истина, категорически требуют освобождения граждан КНР. О случившемся компания собирается сообщить посольству Китая в Грузии и выражает надежду, что этот инцидент не повлияет на дружеские отношения между двумя странами.

Как уже сообщалось, 3 ноября МВД Грузии задержало трех граждан КНР, которые обвиняются в нанесении телесных повреждений 4 гражданам Грузии.

Ранее Новый профсоюз железнодорожников Грузии сообщил о том, что в ночь на 3 ноября в селе Зваре Харагаульского района Грузии представители администрации ООО «23-е бюро Китайской железной дороги» жестоко избили семерых человек, в том числе двух местных жителей и пятерых работников, трудоустроенных на строительстве железнодорожной линии. Причиной конфликта стали дрова, которые двое местных жителей вынесли из леса. Представители китайской компании решили, что сельчане украли их древесину, и избили их. В инцидент вмешались рабочие, которые также были избиты.

Китайская компания «23-е бюро Китайской железной дороги» на основании заключенного с ГЖД контракта проводит в селе Зваре Харагаульского района работы по строительству железнодорожной линии. Эта компания победила в тендере, объявленном Грузинской железной дорогой в 2010 году.