Липецк, 4 ноября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. В Липецке 4 ноября на площади Петра Великого прошел торжественный митинг-концерт, посвященный Дню народного единства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, на мероприятие пришли более пяти тысяч липчан.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

На митинг горожане пришли в плакатами, на которых были лозунги «Все за Россию! Россия за всех!», «Мы за сильную Россию». Мероприятие началось с исторической постановки, героями которой стали герои 1612 года во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. После этого выступили руководители города и области.

«Народное единство — очень глубокое и важное понятие для России. Мы чувствуем единство не только в историческом контексте, испытывая гордость за великую историю великой страны, но и ощущаем его ежедневно в своих трудовых коллективах и семьях. Этот праздник призван напомнить нам одну истину: мы сильны только тогда, когда едины в своем стремлении созидать. Только это единство обеспечит мир, благополучие и дальнейшее развитие региона и страны», — заявил на торжественном митинге глава региона Олег Королев. Он также передал липчанам поздравления от президента Владимира Путина, главы правительства РФ Дмитрия Медведева и полномочного представителя президента в ЦФО Александра Беглова.

Завершился митинг мозаикой, сложенной в форме территории Российской Федерации, а также запуском шаров цветов государственного флага. После этого на площади прошел концерт.

Концерты, шествия, митинги и ярмарки прошли 4 ноября по всей области. На площади имени Петра Великого в областном центре прошла областная розничная ярмарка, на которой работали почти 300 торговых точек. На ярмарке были представлены предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, кооперативы и сельскохозяйственные производители. По традиции вниманию гостей праздника предложили и выставку рекордов: например, из разных районов в Липецк привезли яблоко весом почти в килограмм, 10-килограммовый кочан капусты и 40-килограммовую тыкву.