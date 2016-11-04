Вашингтон, 4 ноября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Представители группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут совершить террористические акты в 3-х штатах США за день до выборов президента страны. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Pnp.ru Террористы

Источники со ссылкой на данные разведки США утверждают, что в числе штатов, где вероятна угроза терактов 7 ноября, значатся Нью-Йорк, Виргиния и Техас.

Спецслужбы США в настоящее время изучают достоверность имеющихся данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента в США состоятся 8 ноября 2016 года, а инаугурация нового главы Белого дома, как ожидается, пройдёт в январе 2017 года.