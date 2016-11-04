Гавана, 4 ноября, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Министерство туризма Кубы завершило рекламный тур в российские регионы. Программа включала посещение Красноярска, Иркутска и Владивостока. Главной целью было ознакомление туроператоров, сотрудников гостиничных сетей и рекламных агентств этих городов с кубинским туристическим продуктом.

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Эдильберто Риверон Леон, советник по туризму посольства Кубы в России, представил во Владивостоке предложения на зимний сезон 2016/2017. А также, информацию о том, что происходит сейчас на Кубе, как развивается туристическая сфера. Дипломата сопровождали служащие туристических агентств «Гаванатур-Россия», «Ай-Си-Эс» и сетевых отелей «Барсело», «Мелиа Интернешнл» и «Блю Даймонд Хотелс», а также рекламного агентства «Таргет-Медиа», сообщает Кубинское агентство новостей (ACN).

Несмотря на снижение российского турпотока в связи с кризисом, Россия до сих пор числится среди 15-ти основных стран, граждане которых проводят отпуск на Кубе.