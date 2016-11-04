Пенза, 4 ноября, 2016, 17:43 — ИА Регнум. В Пензе 4 ноября две колонны демонстрантов прошли до площади имени В. И. Ленина. Там состоялся праздничный митинг, посвященный Дню народного единства, сообщает ИА REGNUM.

Www.pnzreg.ru День народного единства в Пензе

Шествие колонны Первомайского, Железнодорожного, Октябрьского и Ленинского районов Пензы началось по улице Московской одновременно с двух сторон — драматического театра и фонтана. Сотни пензенцев пришли с флагами «Единой России» и Российской Федерации. Во главе колоны — губернатор Иван Белозерцев, секретарь регионального отделения партии «ЕР», председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, заместитель секретаря регионального отделения, руководитель регионального исполкома Юрий Дворянинов, депутаты и члены молодежного парламента.

Праздник неразрывно связан со славными героическими страницами нашей истории. Он символизирует идею национального согласия и сплоченности вокруг общих целей и задач. Чувство духовной общности, искреннее стремление принести пользу своей Родине объединяет людей и сегодня. Доказательство тому — масштабность, которая неуклонно растет с каждым годом. О том, что праздник стал неотъемлемой частью российской истории и символом беззаветной преданности Родине говорили все, кому выпала честь обратиться к собравшимся со сцены, сообщили ИА в пресс-службе реготделения «ЕР».

Почетный гражданин Пензы Александр Калашников отметил, что в условиях глобального кризиса, сложной международной обстановки мы должны всеми силами сохранить то бесценное, что накоплено за последние годы.

«Важно не только сберечь, но и преумножить трудовые и исторические традиции области. Главное — сохранить консолидацию власти, населения, общественных и политических структур, которая на сегодняшний день в области есть. И, объединив усилия, мы обязательно преодолеем все трудности!», — сказал Александр Калашников.

С праздником жителей и гостей города поздравила член Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Ульяна Безрукова:

«Несмотря на условия информационной войны, современная молодежь никогда не примет идей об отсталости нашей страны и ее агрессивной политики по отношению к другим странам. Мы понимаем, что следуя курсом Президента Владимира Путина, можно сохранить мир во всем мире, избежать локальных войн и многочисленным жертв. Мы хотим развития и процветания нашей стране! И потому поддерживаем Президента и верим в Россию!»

Со словами, наполненными духом патриотизма к пензенцам также обратились учитель истории и обществознания школы № 51 Пензы Альбина Тумпарова, заведующий региональным сосудистым центром, член Общероссийского народного фронта Михаил Краснов, председатель Пензенской областной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

В завершении митинга в небо выпустили воздушные шары цветов российского триколора. Праздник продолжился концертом.