Лондон, 4 ноября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Решение о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС) остается в силе, несмотря на решение Верховного суда (ВС) Лондона о необходимости согласования процедуры Brexit с национальным парламентом. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил представитель главы правительства Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Во время телефонной беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила намерение соблюсти запланированные ранее сроки выхода государства из состава ЕС», — отметил источник.

3 ноября газета The Guardian сообщила, что главный судья Королевского суда Великобритании Джон Томас, разбиравший то, кому принадлежит конституционное право начинать официальный процесс выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, заявил, что только у парламента есть право задействовать статью 50 Лиссабонского договора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 г. в Великобритании состоялся референдум о будущем страны в рамках ЕС. В итоге более 50% голосовавших выступили за выход Соединенного Королевства из состава ЕС.