Таллин, 4 ноября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Правительство Эстонии утвердило программу дорожного строительства до 2020 года, за четыре года в строительство, обновление и на поддержание в порядке дорог будет потрачено около одного миллиарда евро. Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 ноября, сообщили в министерстве экономики и коммуникаций со ссылкой на главу ведомства, члена правящей праволиберальной Реформистской партии Кристена Михала. Традиционно, до 75% всех средств на строительство и реновацию дорог будет компенсировано различными фондами Евросоюза.

albertasky Дорога

На автодороги Эстонии в 2017 году потратят почти 260 млн евро, в том числе на строительство автодорог — 65,4 млн евро. При этом более 50% средств компенсирует Евросоюз — рост расходов по сравнению с 2016 годом составит 42%. В то же время на поддержание дорог в порядке выделено 49 млн евро, рост расходов на год составит 2%.

Традиционно львиную долю средств израсходуют на шоссе Таллин — Тарту. На отрезке Козе — Мяо протяженностью 40 км появится четырехполосная магистраль с максимально допустимой скоростью движения. На это планируется потратить свыше 170 млн евро.