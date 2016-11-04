Ростов-на-Дону, 4 ноября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Долги по заработной плате перед шахтерами ГК ООО «Кингкоул» в городе Гуково Ростовской области остаются невыплаченными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители инициативной группы шахтеров 4 ноября.

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Представители шахтеров опровергают информацию правительства Ростовской области о «достижении «взаимопонимания» с шахтерами и о скорой нормализации ситуации с задолженностью по заработной плате»,

«Нормализации ситуации не происходит. Законные требования шахтеров не выполняются», — подчеркнул представитель инициативной группы.

Как сообщается, накануне, 3 ноября, в Гуково состоялась очередная встреча шахтеров и других работников проблемного предприятия с представителями правительства региона, в том числе с первым заместителем губернатора Ростовской области Александром Гребенщиковым.

Как сообщается в официальном пресс-релизе пресс-службы правительства региона, «областные власти ведут активную работу с конкурсными управляющими (для ускорения процедуры от продажи имущества и направления вырученных средств на погашение задолженности по зарплате), с банками — основными залогодержателями (чтобы они отказались от части своих залогов в пользу погашения зарплаты), а также с правоохранительными органами (чтобы найти активы недобросовестного работодателя)».

Первый замгубернатора подчеркнул, что выплаты задолженность по зарплате не приостановлены, — в настоящее время идет сверка списков работников, после чего выплаты будут продолжены.

«Работа длительная и тяжелая, но постепенно удается наладить взаимопонимание. Во-первых, через бизнес найден способ выплаты долгов по зарплате. Губернатор Василий Голубев поставил задачу погасить задолженность в полном объеме, что и будет выполнено. До конца ноября пройдет инвентаризация имущества и определятся сроки погашения задолженности. Часть имущества уже выставлена на торги, и здесь также активно привлекается бизнес, уже есть предварительная договоренность. Во-вторых, проводится работа по оценке экологической ситуации в городе Гуково, связанной с закрытием и затоплением шахт — этот вопрос своевременно подняли члены инициативной группы, за что мы им благодарны. Уже сейчас можно сказать, что положение не критическое и экологическая катастрофа городу не грозит», — цитирует пресс-служба замгубернатора.

В то же время у самих шахтеров — совсем другое восприятие ситуации.

«На протяжении двух часов чиновники обещали решить вопрос задолженности по заработной плате 300 млн рублей и по пайковому углю за три года. Правда, из каких источников, они не сообщили, как и о сроках погашения. Было объявлено, что из резервного фонда области, несмотря на рекомендацию Москвы, выплата задолженности запрещена. Конкурсные управляющие сообщили, что конкурсной массы на задолженность не хватит», — рассказали представители инициативной группы. Согласно заявлению шахтеров, Александр Гребенщиков «неоднократно говорил: «Идите работать! Эти деньги, когда Вы были в простое, Вы не заработали!».

«Инициативная группа, подводя итог этой безрезультатной встречи, сделала вывод, что она понадобилась исключительно для пиар-эффекта и для того, чтобы отчитаться перед вышестоящими чиновниками. Мы полагаем, что это следствие нашего обращения к Президенту РФ В.В.Путину, которому теперь доложат, что все хорошо и все довольны. Однако мы официальной заявляем: нормализации ситуации не произошло. «Позитив», распространенный в СМИ, неверно передает обстановку в Гуково. К нашему сожалению, все это вызвало лишь усиление негативных настроений в шахтерской среде. В Инициативную группу поступают предложения о более решительных действиях», — говорится в заявлении инициативной группы шахтеров.

На данный момент шахтеры обратились к депутатам Государственной Думы Коломейцеву и Рашкину с предложением провести встречу с депутатами в Гуково 23 ноября. На встречу планируется также пригласить представителей администрации президента РФ, Роструда, Генеральной прокуратуры РФ, Минпромторга России, Федеральной службы судебных приставов, Минфина России, и Уполномоченного по правам человека в РФ. Также на встречу шахтеры планируют пригласить губернатора Ростовской области Василия Голубева.

«Обращаем внимание, что задолженность в сумме более 300 млн рублей и долг по пайковому углю остаются непогашенными. Все остальное — информационный шум», — подчеркнул представитель шахтеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе этого года шахтеры компании «Кингкоул» объявили голодовку в связи с невыплатой заработной платы — денег рабочие не видели много месяцев. В сентябре голодовку приостановили, после того, как со стороны областных властей были даны обещания решить проблему. Как пообещал митингующим на встрече донской губернатор Василий Голубев, на первом этапе на покрытие долгов перед работниками обанкротившейся компании должно было быть выделено 50 млн рублей. Выплаты производило ОАО «Региональная корпорация развития».

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Тем временем в отношении собственника компании-банкрота «Кингкоул» было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 145 УК РФ. Владимир Пожидаев обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты и других выплат. Долг перед более чем двумя тысячами подчиненных превысил 300 млн рублей. В сентябре в деле о многомиллионных долгах перед горняками группы компаний «Кингкоул» в Ростовской области появился новый фигурант. В неисполнении обязанностей налогового агента подозревается директор ОАО «Замчаловский антрацит» Валерий Ивашечкин.

Между тем, в начале ноября шахтеры заявили о своей готовности возобновить голодовку. «Нам говорят, что выплаты составили 20 млн рублей, но где же обещанные губернатором 50 млн рублей?» — заявил корреспонденту ИА REGNUM член инициативной группы шахтёров Гуково Дмитрий Коваленко.

«Планируем 7 ноября выйти на митинг в Ростове-на-Дону, а затем начать массовую голодовку. Теперь голодать каждый у себя дома мы не будем, а найдем помещение и будем там до последнего протестовать. Никому мы не нужны. Видимо, для того чтобы обратили на нас внимание власти, нужны человеческие жертвы», — заявил агентству представитель шахтеров.