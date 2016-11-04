Саратов, 4 ноября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. На Театральной площади 4 ноября прошёл торжественный митинг по случаю Дня народного единства. На главной площади Саратова собрались студенты, служащие, рабочие, ветераны труда и Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, национальных объединений, сообщает ИА REGNUM.

Www.saratov.gov.ru День народного единства в Саратове

Губернатор Валерий Радаев в своем приветственном слове поблагодарил всех за сплочённость, продолжение традиций миролюбия и добрососедства, за труд во имя благополучия региона и всей страны.

«Вашими победами написана 80-летняя история Саратовской области! И сегодня на наших глазах создаются её новые страницы! Год хлебороба и рекордный урожай в 4 миллиона тонн зерна! Поддержанные Вячеславом Володиным культурные, спортивные, социальные проекты в Вольске, Балакове, Хвалынске, Озинках, Дергачах! Масштабные преобразования в областном центре — они меняют не только облик города, но и наше отношение к нему. Мы на практике осознали, что Саратов — наш общий дом и мы за него в ответе!», — цитирует Валерия Радаева пресс-служба главы области.

На сцене под открытым небом выступили творческие коллективы, поддерживая праздничную атмосферу и всеобщее приподнятое настроение.

С приветственным словом выступила также член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Саратовской области Людмила Бокова: «Этот день давно стал символом гражданского единения, символом истинного патриотизма и духовного согласия всех народов и наций, проживающих в нашей стране. Мы с вами в очередной раз собрались в день памяти подвига нашего народа, который, который совершился 400 лет назад. Мы чтим и помним гражданскую солидарность, на этом строится наша российская государственность».

День народного единства в Саратове продолжился торжественным открытием еще одной будущей достопримечательности города — новой пешеходной зоны на улице Волжская.

Улица Волжская — первый участок 8-километровой пешеходной зоны, которая по завершению работ будет самой протяжённой в Европе. Расположенная в пяти из шести районах Саратова, она объединит проспект Кирова, улицу Волжскую, набережную Космонавтов, новую набережную, улицу 2-я Садовая и сквер имени 1905 года, городской парк и сквер на улице Рахова. Как отметил Валерий Радаев, когда во времена СССР в Саратове создавалась первая в стране пешеходная зона — проспект Кирова — на реализацию проекта ушло два года. Что касается новой пешеходной зоны на Волжской, она была обустроена за несколько месяцев.

«Огромное спасибо Вячеславу Викторовичу Володину, который инициировал и поддержал этот проект, — отметил глава региона. — Обустройство пешеходной зоны на Волжской — только начало масштабных работ по изменению городского пространства, проводимых совместно с московским КБ «Стрелка». Вместе мы сделаем всё для того, чтобы Саратов стал уютным и привлекательным для наших жителей».