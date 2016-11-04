Москва, 4 ноября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Агент бывшего известного российского футболиста Романа Широкова Арсен Минасов рассказал о желании вернуть экс-капитана сборной России в большой футбол. Об этом он сообщил радиостанции «Спорт FM».

Sovsport.ru Роман Широков

«Я очень хочу уговорить его вернуться в футбол, — заявил Минасов. — Я считаю, что на той позиции, которой играет Роман, сейчас в нашем чемпионате российских игроков точно нет такого уровня. Он всегда предан той команде, в которой играет».

При этом агент добавил, что если Широков проиграл на тренировке, то ему лучше не звонить первые 30 минут после занятий.

«И поэтому Спаллетти (бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти) сначала не понимал, почему футболист себя так ведет, — говорит Минасов. — Потом итальянец понял его и направил в нужное русло».

23 июля 2016 г. полузащитник сборной России по футболу Роман Широков объявил о завершении футбольной карьеры.

«Определился со своим будущим, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ». — В каком клубе увидите меня в новом сезоне? Ни в каком. Это решено на 99,9%».