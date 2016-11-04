Воронеж, 4 ноября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Около двух тысяч человек приняли участие в митинге-концерте, посвященном Дню народного единства, на Советской площади в Воронеже 4 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Около двух тысяч воронежцев пришли на митинг

Несмотря на холодную и промозглую погоду, на митинг пришли представители партий, общественных организаций, предприятий и учреждений, студенты, просто жители Воронежа, многие — с детьми. Большинство приходили организованными группами.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Многие участники митинга принесли плакаты

Участники митинга держали флаги России, а также плакаты с надписями — «Все за Россию, Россия за всех», «Горжусь страной», «Россия! Мир! Единство!», «Мы за сильную Россию!».

Зоя Емельянова ИА REGNUM

Перед участниками митинга выступили протоирей Сергий (Заруцкий), председатель комитета по труду и социальной защите населения Воронежской облдумы Людмила Ипполитова, депутат Воронежской облдумы, ректор Воронежского технического университета Сергей Колодяжный, проректор Воронежского госуниверситета Василий Попов. Все выступающие говорили о необходимости всеобщего единения перед лицом сложностей, с которыми сегодня сталкивается страна. Выступления спикеров перемежались концертными номерами.