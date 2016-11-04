Тбилиси, 4 ноября, 2016, 16:44 — ИА Регнум.



SerjeyS Строительство моста

Строительство «Моста дружбы» между Грузией и Арменией начнется в 2017 году, сообщила пресс-служба правительства Грузии. По ее информации, 4 ноября территорию на границе между двумя странами, где будет возведен этот мост, осмотрели премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и президент Армении Серж Саргсян.

Строительство моста через реку Дебед при поддержке правительств обеих стран профинансирует Европейский банк реконструкции и развития. Он будет возведен по параметрам 4-полосной скоростной автомагистрали менее чем за два года. В Грузии уже начаты процедуры для проведения тендера на технико-экономическое обоснование и проектирование скоростной автомагистрали Рустави-Садахло, на которой и будет возведен мост.

Соглашение о строительстве «Моста дружбы» было подписано Георгием Квирикашвили в ходе визита в Ереван 24 декабря 2014 года еще в ранге министра экономики и устойчивого развития Грузии. С армянской стороны его подписал министр транспорта и коммуникаций Гагик Бегларян.

Премьер-министр Грузии и президент Армении осмотрели и новый пограничный КПП Баграташен на грузино-армянской границе, который был официально открыт 4 ноября. Они отметили, что этот КПП вместе со скоростной автомагистралью Рустави-Садахло обеспечит бесперебойное движение транспорта между Грузией и Арменией, свяжет друг с другом транзитные коридоры Восток-Запад и Север-Юг и будет содействовать устойчивому и конкурентному развитию транспортной сети региона.