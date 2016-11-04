Тбилиси, 4 ноября, 2016, 16:42 — ИА Регнум.



Spasemstranu.com Виза

Россия уже упростила визовый режим для граждан Грузии с начала текущего года, и число выданных за этот период виз значительно возросло, заявил журналистам спецпредставитель премьер-министра Грузии в вопросах взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе.

По его информации, в формате его предыдущей встречи с Карасиным вопрос дальнейшего упрощения визового режима не рассматривался, но не исключено, что о нем пойдет речь на следующей встрече, которая может состояться в январе.

Абашидзе подчеркнул, что грузинская сторона не может заставить Россию принять по этому вопросу то или иное решение.

«Мы не можем заставить Россию еще больше упростить визовый режим или совсем отменить его. Это решать самой России», — подчеркнул Зураб Абашидзе.

Что касается перспективы восстановления дипломатических отношений между двумя странами, этот вопрос, по заявлению спецпредставителя грузинского премьера, сегодня не рассматривается и может быть поставлен в повестку дня лишь в случае значительного прогресса в вопросах Абхазии и Южной Осетии.

«Вопрос восстановления дипломатических отношений ни в одном формате не рассматривается, но если произойдет очень значительный качественный прогресс в вопросах, связанных с Абхазией и Цхинвальским регионом, на каком-то этапе этот вопрос может встать в повестку дня», — заявил Абашидзе в эфире телекомпании «Рустави-2».

Ранее в интервью российским СМИ замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия не исключает отмены визового режима с Грузией, но препятствием для этого назвал отсутствие дипломатических отношений.

Напомним, что визовый режим между Грузией и Россией был введен по инициативе российской стороны в 2000 году. Несколько лет назад Грузия в одностороннем порядке отменила визы для граждан России.

Что касается дипломатических отношений, они были разорваны по инициативе правительства Грузии после августовской войны 2008 года и признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.