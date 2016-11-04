Дамаск, 4 ноября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В сирийском городе Алеппо члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) обстреляли один из гуманитарных коридоров, в результате чего получили легкие ранения двое российских военнослужащих Центра по примирению враждующих сторон. Об этом, как передает RT, говорится в сообщении Минобороны РФ.

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«Сегодня (4 ноября) около 14:45 мск гуманитарный коридор в районе западного участка дороги Кастелло (Алеппо), открытый для выхода вооруженных формирований с оружием, подвергся обстрелу боевиков из восточной части города», — говорится в сообщении.

При этом в военном ведомстве отметили, что обстрел данной территории велся газовыми баллонами из реактивных установок кустарного производства «Адский огонь» и минометов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов призвал членов НВФ сложить оружие и покинуть город Алеппо. По его словам, из-за невозможности со стороны Вашингтона отмежевать так называемую «лояльную» оппозицию от террористов Москве приходится напрямую обращаться к лидерам боевиков.

Также глава Генштаба РФ отметил, что попытка членов НВФ прорвать оцепление в Алеппо провалилась, и они понесли большие потери.

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