Оренбург, 4 ноября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Оренбуржье пойман подозреваемый в убийстве женщины и четырёхлетней девочки 32-летний Рауф Гардашов. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального управления СКР Анжелика Линькова.

Roma Yandolin Задержанный

Следствие установило, что убийство было совершено между 18:00 и 19:00 2 ноября. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Но уже 3 ноября его поймали. По данным полиции, при задержании он оказал сопротивление, напав на полицейских с ножом.

По данным следствия, с женщиной и девочкой он расправился именно ножом. Задержанного ждёт СИЗО. По делу назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.