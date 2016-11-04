Сыктывкар, 4 ноября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. В Сыктывкаре прошел праздничный митинг-концерт «Мы едины». Люди собрались на Театральной площади с 11:30 до 13:00. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Сыктывкара.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

На митинге выступили депутаты Госсовета Коми и Совета Сыктывкара, представители общественных организаций города. Украшением мероприятия стали выступления творческих коллективов.

Организаторами митинга-концерта выступил света ветеранов Сыктывкара.

В тоже время состоялось первое заседание совета на гармонизации межэтнических отношений в Коми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Символично, что встреча происходит 4 ноября, когда наша страна отмечает День народного единства, который призван продемонстрировать единение всех людей, живущих в России для решения задач на благо нашей родины — чувства, которое, наверняка, присутствует в каждом жителе нашей огромной страны. Сегодня, придя на работу, я получил огромное количество телеграмм ‑ и от первых лиц государства и от многих людей, которые поддерживают стремление нашей многонациональной семье, которой является российский народ, жить в мире, в добрососедстве, чтобы наша жизнь с каждым днём становилась лучше, а наша страна и наша республика становились краше», — обратился к присутствующим глава Коми Сергей Гапликов.

Он особо отметил роль ряда участников совета в работе по развитию межнациональных взаимоотношений в регионе, вручив памятные медали 95-летия Республики Коми председателю МОД «Коми войтыр», директору ГАУ Республики Коми «Дом дружбы народов Республики Коми» Галине Габушевой и научному консультанту Совета, ученому секретарю по международному научному сотрудничеству и координации Института языка, литературы и истории Коми научного совета Уральского отделения Российской академии наук, доктору исторических наук, профессору Александру Попову

На повестке дня работы совета звучали вопросы о роли научной экспертизы в деятельности Совета и национальных общественных объединений; работы с молодежью; состояния дел в образованных епархиях и участия мусульманской религиозной организации в профилактике проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве.

Напомним, что День народного единства отмечают в России с 2005 года. Дата учреждена в память о событиях 1612 года, когда под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского было сформировано народное ополчение, впоследствии освободившее Москву от польско-литовских интервентов.