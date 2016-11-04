Лондон заявил о непричастности к акции у посольства РФ
Лондон, 4 ноября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Власти Великобритании не имеют отношения к акции протеста, которая 3 ноября прошла у посольства Российской Федерации (РФ) в центре Лондона. Об этом, как передает RT, заявил представитель МИД Великобритании.
«Любые предположения о причастности правительства к протестам не имеют ни малейших оснований», — заявил источник.
При этом представитель МИД Великобритании добавил, что возле посольства РФ в британской столице прошла небольшая «мирная акция протеста».
«Сотрудники службы дипломатической безопасности при этом находились на месте и поддерживали тесную связь с сотрудниками посольства РФ, — говорит источник. — Никаких задержаний не производилось».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту, выражающую обеспокоенность нежеланием британских властей обеспечить безопасность российской дипмиссии и нормальные условия для работы.
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