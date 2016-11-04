Москва, 4 ноября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. В Москве после празднования Дня народного единства порядка 270 учреждений культуры приглашают всех желающих на мероприятия четвертой «Ночи искусств». Как заявила пресс-служба департамента культуры столицы, в этом году культурно-образовательная акция пройдет под девизом «Время создавать», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Artnight.culture.ru «Ночь искусств»

«Искусство — лучший вид досуга. Миссия «Ночи искусств» 2016 — познакомить аудиторию с лучшими творческими студиями Москвы, рассказать о пути в искусстве знаменитых деятелей культуры, вдохновить москвичей найти свою творческую нишу в многообразии возможностей, которые открывает город», — уточнили в пресс-службе.

Музеи, библиотеки, театры, культурные центры и концертные площадки подготовили специальную программу для посетителей. Все мероприятия будут начинаться с 18:00. Вход свободный.

Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятиях, будет вестись видеотрансляция. Как уточняется на официальном портале мэра и правительства Москвы, трансляция с 17 площадок будет осуществляться через сервис «Окно в город».

Напомним, ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что главная задача акции «Ночь искусств» в столице — это знакомство аудитории с лучшими творческими студиями города. По прогнозам чиновника, мероприятия акции должны посетить около 300 000 человек. «Нам очень хочется, чтобы у людей, которые посетят разные мероприятия и прикоснутся к разным видам искусства, появилось желание творить», — подчеркнул он.