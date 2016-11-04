Индианаполис, США, 4 ноября, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В США бывший агент Федерального бюро расследований сгорел в своем электрокаре Tesla. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщают американские СМИ.

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Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие имело место в городе Индианаполис (штат Индиана). Бывши агент ФБР Кевин Маккартни, управляя электрокаром Tesla, не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево.

От сильного удара двигатель машины взорвался и автомобиль загорелся. В итоге бывший сотрудник ФБР и его 27-летняя возлюбленная погибли. Взрыв автомобиля был такой силы, что его обломки разбросало в радиусе 150 метров.

ДТП с участием автомобилей Tesla всегда приковывают внимание СМИ, так как этот электрокар призван вытеснить автомобили с двигателем внутреннего сгорания. В связи с этим общество пристально следит за судьбой этих автомобилей и особенностями их повседневной эксплуатации.