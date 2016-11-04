Москва, 4 ноября, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В Московском районе «Люблюно» состоялось шествие националистов — «Русский марш». Мероприятие проводилось сегодня, 4 ноября, в День народного единства.

Victor Задержание

Марш проходил в районе улицы Перерва. На мероприятие собрались порядка 350 человек. Несколько участников марша использовали пиротехнику, что запрещено законодательством о массовых мероприятиях.

В Итоге московский ОМОН задержал семерых участников марша.

«По итогам шествия, которое проходило в районе улицы Перерва, бойцами столичного ОМОНа задержано за различные правонарушения семь человек», — сообщает пресс-служба московского ОМОНа Федеральной службы войск национальной гвардии.