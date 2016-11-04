Салехард, 4 ноября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Прокуратура ЯНАО подвела итоги проверок по соблюдения требований санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства относительно летней вспышки заболевания «сибирская язва». Ответственными назвали ветеринаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Микрофотография бацилл сибирской язвы. Окраска по Граму

Напомним, карантин в ЯНАО в связи со вспышкой сибирской язвы был объявлен 25 июля, а снят 31 августа. Диагноз подтвердился у 24 тундровиков, один 12-летний ребенок скончался. От сибирской язвы погибло более 2,3 тыс. северных оленей.

Как отмечают специалисты, последний случай вспышки сибирской язвы фиксировался на Ямале в 1941 году. С 1968 года вся территория ЯНАО была официально признана чистой от данной инфекции. Жизнеспособность возбудителя сибирской язвы — 100 и более лет. Передается от животных человеку. Ликвидируется лишь сжиганием заболевших животных. Предполагается, что северные олени в поисках корма наткнулись на оттаявший из-за аномальной для Ямала жары скотомогильник с погибшим от сибирской язвы животным и затем заразили друг друга.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин признал: в 2007 году, согласно выводам ученых, что якобы на почве Ямала сибирская язва жить не может, вакцинацию северного оленя от этой инфекции прекратили. «Эта ошибка и привела к возникшей ситуации», — цитирует губернатора ЯНАО «Север-пресс».

Дмитрий Кобылкин сказал, что поднял все архивные данные за 1941 год, когда на Ямале бушевала сибирская язва. Выяснилось, что нет документов по утилизации останков умерших от болезни оленей. Животных не закапывали и не сжигали. Места, где покоятся умершие от язвы животные, так и остались моровыми. В итоге, вспышка заболевания произошла через 75 лет.

Проверка прокуратуры ЯНАО подтвердила, что при наличии на территории округа неблагополучных пунктов по сибирской язве, поголовье северных оленей округа с 2007 года не вакцинировалось против названного заболевания. Границы угрожаемых территорий не определялись и на учет не ставились. Органами ветеринарной службы Ямала программы по профилактике сибирской язвы не разрабатывались.

В итоге, должностное лицо службы ветеринарии ЯНАО привлечено к дисциплинарной ответственности. А на мероприятия по вакцинации северных оленей в 2017 году предусмотрено бюджетное финансирование в размере 150 млн рублей.