Москва, 4 ноября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит никакой угрозы со стороны Российской Федерации. Об этом Столтенберг заявил в интервью Deutsche Welle, опубликованном сегодня, 4 ноября.

Флаг России

«Мы не видим неминуемой угрозы в отношении какого-либо государства НАТО. Россия — наш сосед, мы нуждаемся в конструктивных отношениях с ней», — сказал Столтенберг. Он также добавил, что определённая напряженность в отношениях между Россией и НАТО не является возвращением к холодной войне.

Стоит отметить, что Столтенберг периодически делает успокоительные заявления на тему отношений между Россией и НАТО. Эти заявления призваны завуалировать реальные намерения НАТО по отношению к России.

После государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией, НАТО с новой силой активизировало политику сдерживания РФ. Вдоль западных российских границ наращивается военная инфраструктура Североатлантического альянса.