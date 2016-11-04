Севастополь, 4 ноября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Севастополь в третий раз отмечает один из важнейших государственных праздников Российской Федерации — День народного единства. Празднование традиционно началось с возложения цветов к Вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941−1942 годов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Севастопольский региональный штаб ОНФ Севастополь празднует День народного единства

Тысячи севастопольцев 4 ноября прошли маршем от площади Суворова до площади Лазарева в День народного единства. В праздничном шествии участвовали представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), депутаты законодательного собрания, представители правительства города, муниципальных образований, коллективы севастопольских предприятий, профсоюзы, представители общественных объединений и партийных организаций. Всего в праздновании приняли участие более 10 тысяч человек.

В колонне Общероссийского народного фронта с флагами общественного движения прошли сопредседатели регионального штаба, активисты рабочих групп штаба ОНФ, участники проекта «За честные закупки», эксперты и молодежь.

«Сегодня мы вспоминаем события почти четырёхсотлетней давности, когда люди разных национальностей, вероисповедания, социального статуса объединились ради своей Родины — России, и в единстве стали непобедимы. Мы гордимся нашей страной, поддерживаем лидера движения Общероссийского народного фронта — президента Владимира Путина. Мы поддерживаем идею создания закона о российской нации, который объединит народы нашей страны в одно сильное целое, это как никогда актуально», — сказал сопредседатель РШ ОНФ Владимир Немцев.

От имени депутатов горожан поздравила председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева: «День народного единства — это не только традиции далекой истории 17 века, когда народное единение позволило отстоять независимость России. Это и события недавнего времени — 2014 года, когда благодаря единству севастопольцев, крымчан и всех россиян мы смогли вернуться домой».

Праздник продолжился народными гуляньями и концертом. Вечером на площади П.С. Нахимова состоится концерт и фейерверк, а также флешмоб с исполнением гимна России.