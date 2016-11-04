Тула, 4 ноября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Митинг-концерт, посвященный Дню народного единства, собрал 4 ноября в Тульском кремле несколько тысяч человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, в митинге принял участие и губернатор Алексей Дюмин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области

Перед митингом глава региона и митрополит Тульский и Ефремовский Алексий посетили храм во имя Святого Великого благоверного князя Московского Дмитрия Донского и его супруги Ефросиньи. Губернатор и владыка поставили свечи к Казанской иконе Божией Матери. Затем, под колокольный звон, губернатор и митрополит вышли из храма и прошли вдоль рядов ярмарки к сцене.

Открывая митинг, глава региона поздравил всех собравшихся с Днём народного единства.

«Этот праздник знаменует любовь к своему Отечеству и веру в свой народ. События последних лет показали, что в единстве — сила России. Сегодня туляки вместе со всей страной создают новую историю. Когда мы едины — мы непобедимы!» — сказал глава региона.

Затем глава региона в неформальной обстановке пообщался с туляками, которые пришли в кремль отметить День народного единства.

Празднование продолжилось концертом. Для гостей выступили солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Евгений Булочников, лучшие творческие коллективы региона и специальный гость концертной программы — Сергей Галанин и группа «Серьга». На празднике работала полевая кухня.

Также торжественные мероприятия состоялись в муниципальных образованиях Тульской области.

4 ноября в России с 2005 года отмечается государственный праздник, который связан с событиями начала 17-го века: тогда когда народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от вражеского нашествия.