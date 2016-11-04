Багдад, 4 ноября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Террористы Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили сотни людей, включая 50 дезертиров и 180 бывших иракских правительственных служащих, сообщает 4 ноября Reuters.

Александр Горбаруков REGNUM ИГИЛ

Более того, террористы перевезли около 1600 человек из соседнего с Мосулом города, предположительно для использования в качестве живого щита в боях.

Террористы также требуют от жителей города Хаммам аль-Алил, чтобы они отдали своих детей для того, чтобы они пополнили армию бандитов. Речь идёт о мальчиках от девяти лет.

Также боевиками удерживаются сотни курдов-езидов, а также шиитов. Многие из них уже погибли.

Напомним, что продолжающаяся в настоящий момент операция по освобождению Мосула связана с огромными жертвами среди мирного населения. Люди гибнут как от рук террористов, так и от американских бомбардировок. Гуманитарная катастрофа стала возможной потому, что террористам позволяли свободно развиваться и укрепляться на протяжении последних двух лет. Только в конце президентского срока Барака Обамы у американской администрации возникла необходимость поправить свой имидж, закончив свою работу серьёзным успехом. Этим успехом должно стать освобождение Мосула.