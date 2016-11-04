Калининград, 4 ноября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Провокационный плакат, послуживший логотипом для форума национального единства «Мы вместе» в Калининграде, уничтожен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Совета национально-культурных сообществ Калининградской области Сурен Манукян, являющийся ответственным за мероприятие.

Сайт филиала Российской академии при президенте РФ Калининградский школьник рассматривает провокационную карту на форуме национального единства

«К сожалению, к организации форума приступили поздно по различным причинам, — прокомментировал Манукян. — Логотип форума был мною выбран с фестиваля национальных культур 2013 года. В очередной раз убеждаюсь, что мне, как организатору публичных мероприятий, необходимо заранее согласовывать такие важные моменты с общественностью. Выносить на обсуждение. Действительно моя ошибка!»

«В очередной раз хочу поблагодарить вас, уважаемые друзья, за вашу реакцию. Прошу прощения, если кого-либо обидел! Без умысла!» — подытожил собеседник ИА REGNUM.

По словам Манукяна, плакаты, а также оставшийся раздаточный материал с логотипом, сожжён.

Провокационная карта

ИА REGNUM напоминает, что вчера на первом в Калининграде региональном форуме национального единства была вывешена карта Калининградской области, выкрашенная в государственные флаги Германии и Польши. Российского триколора на карте российской Калининградской области нет.

Кроме того, на логотипе российский Крым, а также Донецкая и Луганская народные республики, являются территорией Украины, а Молдавии изображена с включением в её состав Приднестровья.

В свою очередь в пресс-службе правительства Калининградской области сообщили, что «использование некорректных изображений при оформлении мероприятия имеет исключительно технический характер, без какой-либо политической и идеологической подоплёки».

«Определение подрядчика по подготовке и проведению регионального форума народного единства «Мы вместе!» проводилось на конкурсной основе в рамках действующего законодательства. При существенном (более 25%) снижении первоначальной стоимости контракта, победителем аукциона стала недавно созданная компания из Санкт-Петербурга, не имеющая опыта работы в Калининграде», — уточнили в пресс-службе.

Ответственные за подготовку мероприятия сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности, сказали в пресс-службе регионального правительства.