Владимир, 4 ноября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Около двух тысяч человек приняли участие в митинге-концерте, посвященном Дню народного единства, который прошел 4 ноября на площади Победы во Владимире, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

Организатором митинга выступило региональное отделение организации «Боевое братство», участие в празднике приняли представители Общероссийского народного фронта, казачества, политических партий, Юнармии, горожане. Также на встрече присутствовали губернатор Владимирской области Светлана Орлова и председатель законодательного собрания региона Владимир Киселев.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник регионального штаба Всероссийского движения «Юнармия» Павел Григорьев, в рамках митинга состоялась торжественная передача мэру и главе администрации города Владимира ключей от автомобиля «Победа» — участника проекта «Звезда нашей великой Победы». В рамках проекта автомобиль проехал по дорогам России около 50 тыс. километров, и теперь, как ожидается, должен стать первым экспонатом в парке Победы, который планируют создать во Владимире. Также участники митинга развернули полотнище копии знамени Победы.

Сегодня же праздничный митинг прошел в городе Суздале, где похоронен князь Дмитрий Пожарский. Здесь состоялся праздничный молебен в Спас-Ефимиевском монастыре, затем гости возложили цветы и венки к мемориалу князя Дмитрия Пожарского.