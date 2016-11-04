Вашингтон, 4 ноября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. По опросам Washington Post-ABC Трамп сокращает отставание от Клинтон, сообщает 4 ноября Reuters.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дональд Трамп

На настоящий момент за Клинтон готовы проголосовать 47% респондентов, за Трампа — 44%. До выборов остаётся несколько дней, поэтому сокращение разрыва до минимума вносит определённую интригу. Учитывая, что погрешность опросов составляет 2,5%, можно с полной уверенностью сказать то кандидаты фактически идут на равных. Если к этому добавить тенденцию последних дней, то победа Трампа уже не выглядит сенсационной.

Напомним, что 8 ноября состоятся выборы президента США. В связи с последними скандалами вокруг персоны Хиллари Клинтон — повторного расследования дела о её служебной переписке, а также обвинения в государственной измене — возможное её президентство начинает вызывать сомнения.