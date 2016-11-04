Астана, 4 ноября, 2016, 14:50 — ИА Регнум.



Nbcdfw.com Роботы

Казахстанские военные инженеры разработали модель уникального всепогодного робота-разведчика, который может не только создавать объемную 3D-модель местности, но и способен выявить огневые рубежи противника и минные поля, а также передавать полученную информацию в пункт управления в онлайн-режиме.

Как сообщает газета «Сарбаз», официальный орган печати Министерства обороны Казахстана, уникального робота-разведчика разработали в недрах инженерно-технического управления Военного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) Национального университета обороны имени Первого Президента Казахстана.

«Они решили сделать акцент именно на роботе, ведущем наблюдение за наземной обстановкой, который бы продвигал вперед войска в городе. В итоге, в начале 2016 года образец был готов. Сейчас он активно проходит тестирование, в ходе которого выявляются сильные и слабые стороны. Дальность передачи связи и управления — до 4 километров. Для наземного робота, по мнению начальника инженерно-технического управления ВНИЦ НУО подполковника Темиржана Карбаева, непосредственно занимающегося разработкой робота, это эффективная дальность применения. Поскольку в отличие от беспилотных летательных аппаратов, где применяется дальность от 50 до 200 км, у наземного робота более специфические задачи», — говорится в публикации газеты.

По словам Карбаева, вес робота составляет 24 килограмма, максимальная скорость движения — 60 км/ч. При этом на робота можно установить дополнительное оборудование — системы видео и аудиофиксации, датчики определения препятствий, тепловизор, оборудование для минирования и подрыва местности и техники и даже прицепную тележку с лебедкой для вывоза раненых. Полезная нагрузка устройства составляет до 75 кг.

«К нему также прилагается наземная станция управления в виде чемодана-компьютера с передатчиками. Сейчас данная модель — это лишь экспериментальный образец. Это прототип, изделие, которое дает нам понять, можем ли мы сделать его лучше. Модель, позволяющая выявить слабые и сильные стороны по электронике, ходовой части, по использованию. Все заявленные тактико-технические характеристики уже принадлежат этому образцу. А если мы будем делать опытный образец и на другой платформе, то все показатели увеличатся: и грузоподъемность, и проходимость, и дальность управления», — цитирует издание слова разработчика.

При этом отмечается, что разработчики военного научно-исследовательского центра планируют также создать к весне 2017 года робота на гусеничном ходу, который сможет не только вести разведдеятельность, но и участвовать в боевых операциях.

«Если расширить платформу и интегрировать в него программу модульного вооружения, то из него можно создать и боевого робота, как это делают наши российские коллеги. Когда мы увеличим платформу, то сможем поставить дистанционно-управляемый модуль весом в 250 кг и тогда не будем уступать в возможностях зарубежным аналогам. Робот будет вести не только разведку, но огневое поражение», — сообщил изданию подполковник Карбаев.

По словам инженеров, если в министерство обороны республики заинтересуются данной разработкой и обеспечат финансирование проекта, то серийное производство робота начнется уже через два года.