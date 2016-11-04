Париж, 4 ноября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Полиция начала эвакуацию парижского лагеря для мигрантов, после того как его численность резко возросла, сообщает 4 ноября Reuters.

Freedom House Мигранты

Данный лагерь незаконно располагался на северо-востоке французской столицы, а резкий рост его численности был связан с закрытием аналогичного лагеря в Кале.

Полиция приехала на рассвете, мигрантов усаживали в специальные автобусы и увозили.

Представитель парижской префектуры заявил, что мигранты будут расселены в специальных центрах, где будут проживать до тех пор, пока не будут рассмотрены их заявки на предоставления убежища. Основная масса беженцев родом из Афганистана и Судана.

Для данной операции было задействовано около 600 сотрудников полиции, всё проходит гладко и без происшествий. Министр жилищного строительства Эммануэль Косс заявил, что средств хватит даже на эвакуацию 4000 мигрантов, поэтому сложностей ожидать не стоит.

По некоторым оценкам, в лагерях для беженцев было около 3000 человек, что ровно в два раза больше, чем ещё неделю назад.

Ситуация во Франции отражает картину практически всей Европы, которая наводнена мигрантами. Таково следствие уничтожения светских диктатур Ближнего Востока и Африки, что пробудило к жизни радикальные силы, не останавливающиеся ни перед каким насилием. В Европе на фоне роста присутствия мигрантов растут и праворадикальные, порой неофашистские взгляды, что, по оценке некоторых экспертов, в течение пяти лет изменит облик Европы.