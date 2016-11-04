Минск, 4 ноября, 2016, 14:31 — ИА Регнум.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Белоруссии за январь-сентябрь составил $43,4295 млрд, что на 11,5% меньше показателя за аналогичный период 2015 года. Об этом 4 ноября проинформировала пресс-служба Нацбанка республики.

Евгений Лансере. Заморская торговля. 1917

Экспорт товаров и услуг упал на 12,5% до 21,91 млрд, импорт — на 10,4% до 21 519,5 млрд — таким образом удалось продемонстрировать положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами $390,5 млн. Сальдо во внешней торговле товарами сформировалось отрицательное (-$1,348 млрд — выросло почти в два раза к уровню января-сентября 2015 года), а в торговле услугами — положительное ($1,7385 млрд — улучшилось почти на два процента).

Внешнеторговый оборот товаров составил $35,1952 млрд (-13,9%). Экспорт товаров (в ценах ФОБ) составил $16,9236 млрд (-15,8%), а импорт упал до $18,2716 млрд (-12%). Внешнеторговый оборот услуг вырос до $8,2343 млрд (+0,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, золотовалютные резервы Белоруссии в определении ССРД МВФ за октябрь увеличились на $62,1 млн до $4,8171 млрд — этой суммы не достаточно для обеспечения двухмесячного объёма импорта. Среди главных источников пополнения ЗВР НБРБ — средства от присвоения российских нефтепошлин, финансовая помощь ЕФСР, а также покупка инвалюты на минской бирже и продажа инвалютных гособлигаций.

Руководство Белоруссии отрицает свою ответственность за кризис и отрицает сам факт наличия кризиса, возлагая ответственность за «непростые времена» на «внешние факторы». Предыдущий кризис (2011 года) в сообщениях госСМИ и выступлениях официальных лиц скрывался за формулировкой «временные трудности и неурядицы» и ответственность за него возлагалась на «мировой финансовый кризис».