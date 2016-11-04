Анкара, 4 ноября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объяснил в связи с чем были арестованы депутаты прокурдской оппозиционной Партии демократии народов. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает Reuters.

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Йылдырым заявил, что депутаты прокурдской оппозиционной Партии демократии народов были задержаны в связи с тем, что отказались давать показания на уголовном процессе. Йылдырым подчеркнул, что те чиновники, которые поддерживают терроризм, должны отвечать за свои поступки перед законом.

Известно, что один из задержанных депутатов, Зийя Пир, был освобожден под подписку о невыезде.

Напомним, в ночь на 4 ноября в Турции были задержаны: два сопредседателя Партии демократии народов Селахаттин Демирташ и Фиген Юкседаг, а также 14 депутатов от нее. Спецоперация по задержания была произведена одновременно в нескольких городах Турции, в частности, в Анкаре, Диярбакыре и Мардине.