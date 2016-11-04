Бишкек, 4 ноября, 2016, 14:20 — ИА Регнум.



Ватолина Нина Николаевна, Денисов Николай Викторович. Не болтай! 1941

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в канун Дня информации и печати поздравил представителей средств массовой информации с профессиональным праздником и вручил им именные часы и денежные премии. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщила пресс-служба главы государства.

«Думаю, что я могу называть вас коллегами, потому что я всегда понимал значимость и силу словаЯ всегда пытаюсь сказать, что нынешний век — век информации. Не зря говорят: кто владеет информацией, тот владеет миром. Сегодня информация стала оружием. Словом можно вдохновить человека, вселить в него надежду, но словом также можно и калечить и даже «убить», — подчеркнул он.

По словам Атамбаева, «Киргизия стала другой за последние пять лет» (в апреле 2010 года в республике произошел вооруженный госпереворот, в ходе которого был свергнут и изгнан из страны президент Курманбек Бакиев — прим. ИА REGNUM ).

В качестве аргумента в пользу своих слов киргизский лидер привел рейтинг процветания государств от экспертов британского аналитического центра «The Legatum Institute», в котором республика заняла 77-е место, обогнав все страны региона и ряд государств постсоветского пространства.

«Главное, чтобы вы были порядочными людьми. Потому что если ты порядочный, то грязь к тебе не пристанет. Чтобы вы шли честно и прямо. У нас сильная страна, сильный народ. Мы не должны сходить с этого пути. Я горжусь вами и для меня большая честь поздравить вас сегодня с праздником», — подытожил президент Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что по мнению аналитиков британского «Legatum Institute», наиболее благополучной из республик Среднеазиатского региона в 2016 году оказалась Киргизия, наихудшие показатели при этом продемонстрировал Таджикистан.