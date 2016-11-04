Калуга, 4 ноября, 2016, 14:14 — ИА Регнум.



Kaluganews.ru Участники фестиваля национальных культур

Областной фестиваль-конкурс национальных культур «Венок дружбы» проходит сегодня, в День народного единства, в Калуге, сообщает 4 ноября корреспондент ИА REGNUM.

В программе фестиваля: творческие номера национальных общественных объединений области: азербайджанцев, армян. дагестанцев, евреев, украинцев, татар, цыган, афганской общины «Бахтар». Лучшие номера в каждой номинации отмечены дипломами.

В большом праздничном концерте также принимают участие, известные в областном центре танцевальные коллективы: «Молодость», «Колорит», студий эстрадной песни «Акцент» и «Тонус-Арт».

В рамках выставки национальной кухни, участники и гости фестиваля смогут отведать понравившиеся блюда, народов, проживающих в калужском регионе и записать рецепты их приготовления.

Организаторами фестиваля «Венок дружбы» выступили региональное министерство образования и науки, Калужский областной молодежный центр и общественное объединение «Российский фонд мира».