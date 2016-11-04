Рязань, 4 ноября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Два праздника — государственный День народного единства и православный Казанской иконы Божией матери — отмечают 4 ноября в России. В Рязани, в Казанском монастыре, торжества открыла праздничная Божественная литургия, посвященная встрече Казанской иконы Божией Матери, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

Литургию провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Богослужение началось со встречи Казанской иконы Божией матери.

Накануне митрополит Марк выступил с обращением к прихожанам, в котором отметил, что само название праздника — День народного единства — носит символический характер: «Единство — это основа любого государства, общества, семьи. Это главное условие существования любого народа». Он подчеркнул, что сегодня тема народного единства становится актуальной как никогда. «Россия объединяет множество разных народов, с разной культурой, традициями, вероисповеданием. И в каждом народе она уважает его индивидуальность, с одной стороны, и верность общим интересам, с другой. Мы не меряем всех одной мерой. Сила России в ее многонациональности, в единстве всех народов. И недруги нашего Отечества испокон веков прилагали усилия, чтобы вбить клин в многовековую дружбу народов нашей страны и сопредельных государств», — говорится в обращении мирополита.

Казанский Явленский девичий монастырь в городе Переяславле Рязанском (ныне Рязани) был основан в XVI веке. «Явленским» монастырь назывался в честь явления иконы Божией Матери в граде Казани. В обители пребывала старинная чтимая Казанская икона Пресвятой Богородицы, список с явленной. По новому архитектурному плану города Рязани, утвержденному в 1779 году, решено было перенести Казанскую обитель в другое место. В 1786 году монастырь был перемещен из кремля к Вознесенской церкви у Старого базара. Храм к тому времени был построен, но не освящен. При освящении храм получил двойное посвящение — в честь Вознесения Господня и в честь Казанской иконы Божией Матери. Монастырь теперь занимал территорию бывшей усадьбы купца Ипатьева вдоль улицы Затинной. Перенесен был на новое место и чудотворный Казанский образ Божией Матери.

Праздничные мероприятия продолжились на улицах города. Как сообщили в пресс-службе облправительства, на площади Победы открылась ярмарка «Покупай рязанское» — в ней участвуют около 30 местных сельхозтоваропроизводителей, здесь же представители национальных общественных организаций предлагают рязанцам и гостям города попробовать свою традиционную кухню.

В 12:00 на площади Победы началось народное гуляние и праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов региона. Здесь же работает несколько интерактивных площадок: «Дерево Дружбы», «Необычная история», «Я рисую мир», «Здоровая нация».

В 14:00 в культурно-досуговом центре «Октябрь» начался киносеанс, посвященный Дню народного единства, а в 15:00 во Дворце культуры «Приокский» начнется концертная программа «В единстве наша сила».

Мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут во всех районах области. Так, в городе Касимове 3 ноября состоится патриотическая акция «Триколор», в Скопине — «Мы — граждане России!» и «Народное признание». В городе Сасово пройдет мероприятие «Крепка семья — крепка держава». В муниципальных образованиях запланировано проведение праздничных концертов, викторин для детей и подростков, конкурсов школьного рисунка, открытых уроков, тематических вечеров и выставок, посвященных истории России.