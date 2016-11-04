Москва, 4 ноября, 2016, 15:59 — ИА Регнум. В Москве завершилось шествие «Мы едины!» по случаю Дня народного единства. Общественные деятели, члены политических партий, представители профсоюзных организаций, студенты и гости столицы прошли по Тверской улице от станции метро «Маяковская». Колонна двигалась в сторону центра с флагами и транспарантами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства в Москве

По сообщению пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве, в мероприятии приняли участие порядка 80 000 человек.

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Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства в Москве

Торжественное шествие завершилось на Манежной площади. Здесь, в рамках митинга-концерта выступили артисты российской эстрады. Кроме того, в городе в течение дня организованы праздничные концерты и различные культурные мероприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства в Москве

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С Днем народного единства москвичей поздравил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что праздник напоминает о героических страницах истории нашей страны. «Подвиг народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским положил конец Смутному времени и стал ярким примером мужества и силы духа защитников Отечества», — приводит его слова пресс-служба мэрии столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства в Москве

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«День народного единства — возвращение к своим историческим корням»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 4 ноября состоялось официальное открытие памятника князю Владимиру. В церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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