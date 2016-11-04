Йошкар-Ола, 4 ноября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле в День народного единства открыли первую очередь проспекта 70-летия Победы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». Строительство дороги продолжалось более года.

Mari-el.er.ru День народного единства в Йошкар-Оле

Первая очередь проекта проспекта 70-летия Победы включает в себя участок до улицы Петрова, участок дороги соединил Воскресенский проспект и улицу Петрова. Длина дорожного полотна 500 метров. Дорога построена по современным технологиям с бетонным основанием и современным асфальтобетонным покрытием. Инвестиции в проект составили 94 млн рублей.

Первыми движение по проспекту традиционно начали участники автопробега. Организованной колонной, около двух десятков машин различных марок, под руководством члена регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Александра Поспехова двинулись в сторону улицы Петрова. За ними колонной прошли члены правительства республики, члены фракции «Единая Россия» Государственного Собрания республики и Йошкар-Олинского Горсобрания, представители общественных объединений и молодежных движений, а также члены и сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы. Также в шествии принимала участие сенатор от Марий Эл Наталия Дементьева.

В пресс-службе отметили, что празднование Дня народного единства уже не впервые ознаменовано открытием новых дорог в Йошкар-Оле. «Ровно два года назад была открыта вторая очередь Воскресенского проспекта. В этом году дорожные службы приложили все усилия, чтобы успеть завершить строительство дороги, которая соединит две большие улицы нового микрорайона», — сказал секретарь Йошкар-Олинского отделения партии Игорь Загнайнов.

Кроме того, сегодня Марий Эл отмечает День республики — 96-годовщину со дня ее образования. Впервые праздничное торжество в честь образования Марийской автономной области состоялось 1 марта 1921 года. В декабре 1936 года Марийская автономная область была преобразована в Марийскую АССР, праздник перенесли на 21 июня. В день 4 ноября праздник отмечается с 1960 года, когда был подписан декрет «Об образовании автономной области марийского народа».