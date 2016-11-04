Рига, 4 ноября, 2016, 13:59 — ИА Регнум.



fastestlaps Латвийские латы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз экономического роста Латвии. По оценке ЕБРР в 2016 году прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии может составить 2,2%, что на 0,9% меньше ранее запланированного, сообщает портал Rus.delfi.lv.

В свою очередь, по прогнозам ЕБРР, в 2017 году ВВП Латвии может вырасти на 3,1%, но при этом цифры будут на 0,2% ниже ранее прогнозируемых.

Как стало известно, снижение прогнозов развития экономики Латвии оказался самым значительным среди стран Прибалтики. Прогноз роста ВВП Эстонии снижен на 0,6% до 1,6%, а Литвы — на 0,2% до 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, резкое замедление темпов прироста ВВП в третьем квартале 2016 года было неожиданным, заявили в Министерстве финансов Латвии. Самой слабой отраслью латвийской экономики было строительство, где годовой спад достиг 24%. В свою очередь, негативная динамика в сфере строительства повлияла также на сектор операций с недвижимостью и финансовой и страховой деятельности, указывает Минфин. В Министерстве финансов ожидают, что с 2017 года благодаря принятым правительством решениям, освоение средств из фондов ЕС ускорится, что немного оживит экономику.

Стоит добавить, что по мнению экспертов, главные риски для экономики Латвии на ближайшую пару лет остаются прежними — слабый спрос на экспортных рынках и нестабильность в мировой экономике.