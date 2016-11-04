Минск, 4 ноября, 2016, 13:45 — ИА Регнум.



Brett_Hondow Доллары

За октябрь золотовалютные резервы Белоруссии в определении ССРД МВФ увеличились на $62,1 млн и по предварительным данным на 1 ноября составили $4,8171 млрд, сообщает пресс-служба Нацбанка республики.

«В национальном определении объем золотовалютных резервов уменьшился на 70,5 млн. долларов США и на 1 ноября 2016 г. составил 5 174,6 млн. долларов США в эквиваленте», — сказано в официальном сообщении.

ЗВР сокращались, проинформировал госрегулятор, из-за погашения Совмином и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, а также снижение стоимости золота на международном рынке драгметаллов. Источниками поддержания резервов стали продажи Нацбанком и Минфином инвалютных облигаций, покупка Нацбанком иностранной валюты бирже, «а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты».

«Кроме того, принятое Исполнительным советом МВФ решение о включении с 1 октября 2016 г. китайского юаня в корзину валют, составляющих специальные права заимствования (СДР), позволило учитывать данную валюту при расчете показателя золотовалютных резервов Республики Беларусь в определении ССРД МВФ и, таким образом, поспособствовало его увеличению по указанной методологии», — отметили в Нацбанке.

Как сообщало ИА REGNUM, методологии расчёта МВФ и НБРБ различаются и поэтому объёмы ЗВР в отчётности разные. Международные организации ориентируются на стандарты фонда.

Отметим, что Нацбанк Белоруссии располагает резервами менее стоимости двухмесячного объёма импорта, что считается рискованной ситуацией. В то же время республика, третий год переживающая очередной кризис, сокращает промышленное производство, что способствует сокращению спроса на импорт и позитивно влияет на стабильность курса деноминированного летом белорусского «зайчика».

По данным Нацбанка Белоруссии, внешнеторговый оборот товаров и услуг республики за январь-сентябрь упал на 11,5%. Экспорт товаров и услуг упал на 12,5%, импорт — на 10,4%.