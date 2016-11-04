Пекин, 4 ноября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Парламентарии Китая обсудят основной закон Гонконга, сообщает 4 ноября Reuters.

Гонконг на карте

Данное мероприятие должно положить предел кризису во взаимоотношениях Пекина и Гонконга, связанного со всё большим курсом последнего на независимость.

Правительство Гонконга подтвердило, что постоянный комитет Всекитайского собрания рассмотрит основной закон Гонконга в предстоящие выходные.

Гонконг — бывшая британская колония, которая вернулась под власть Китая совсем недавно, в 1997 году, получив при этом широкую автономию. В 2014 г. здесь произошла неудавшаяся попытка оранжевой революции, целью которой была независимость Гонконга.

Подобные вмешательства в дела бывшей британской колонии, по мнению некоторых аналитиков, могут подорвать веру мирового сообщества в её автономию, что чревато серьёзными экономическими потрясениями, ведь Гонконг — крупнейший мировой финансовый центр.

На сегодняшний день Гонконг существует по принципу «Одна страна — две системы». Данный подход разработал китайский лидер Дэн Сяопин. Концепция подразумевает широкую автономию и даже собственную экономическую систему, отличную от Пекина.