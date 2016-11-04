Вашингтон, 4 ноября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за американский хоккейный клуб «Вашингтон», признан звездой первого игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщают американские СМИ.

Michael Miller Александр Овечкин

Состоялся матч между командой Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипегом». Победа досталась «Вашингтону» со счетом 4:3.

Овечкин в этом матче заработал три очка (2+1), включая победную шайбу в овертайме.

Российский форвард организовал гол в первом периоде, когда он первоклассно сыграл на левом фланге, сделал бросок, Николас Бэкстрем сделал добивание.

Вторую шайбу в ворота «Виннипега» загнал Ти-Джей Оши, а затем Овечкин на добивании переиграл вратаря «Джетс». Счет стал 3:0.

Тут «Вашингтон» стал совершать досадные ошибки на своей половине льда и счет стал 3:3. Дело дошло до овертайма. Там Овечкин загнал победную шайбу 4:3.