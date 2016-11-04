Москва, 4 ноября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. «Это день до Октябрьской революции был национальным праздником в честь того события, когда в 1612 году в стране была большая смута, страна фактически распадалась, и именно в это, очень важное в историческом плане время, простые люди взяли на себя ответственность за судьбу своей Родины, — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, — Тот памятник, который стоит на Красной площади, и на котором написано «Гражданину Минину и князю Пожарскому — благодарная Россия» как раз и есть пример того, что предпринимать, если говорить сегодняшним языком, владелец торговых лавок в Нижнем Новгороде Кузьма Минин, заложил, опять же, выражаясь сегодняшним языком, свой бизнес, и вырученные деньги потратил на то, чтобы вооружить и обеспечить провиантом народное ополчение, которое он начал собирать, и попросил князя Дмитрия Пожарского возглавить боевые действия. Благодаря этой народной инициативе, интервенты были выбиты из столицы и фактически и страна была фактически спасена. Поэтому конечно, День народного единства — это возвращение к своим историческим корням, к народному волеизъявлению. И очень правильно, что мы о нем вспомнили, то, что президент России своим указом восстановил историческую справедливость».

Пресс-служба организации «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин праздничном шествии в центре Москвы

По словам Александра Калинина, в праздничном шествии в центре Москвы приняли участие несколько десятков тысяч человек, и все они были разных национальностей и убеждений, разных политических взглядов.

«Но все они говорили о том, что мы едины, и нам есть, чем гордиться, есть, что защищать и есть, к чему стремиться», — подчеркнул Александр Калинин.

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