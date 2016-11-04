Тюмень, 4 ноября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В Российской Федерации 11 лет назад появился новый «красный день календаря» — 4 ноября. Корреспондент ИА REGNUM выяснил у уральских политиков, писателей, общественных деятелей, что значит для них День народного единства.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

Новый государственный праздник стал привычным. Но каждый вкладывает свое значение в День народного единства. И не каждому он стал близок.

Все новое — это хорошо забытое старое. И не надо новых смыслов, когда есть вековая традиция, считает ряд экспертов.

Югорский политолог Александр Лобов, говоря о правильности, «скрепости» Дня народного единства, начал именно с исторического экскурса. «День народного единства по сути совсем не новый праздник, а возвращение к старой традиции. По указу царя Алексея Романова, правящего в 1645—1676 годах, было установлено обязательное празднование 4 ноября, как дня Пресвятой Богородицы — в благодарность за её помощь в освобождении России от поляков, когда Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы, тем самым в конце 1613 года Земский собор, куда входили представители всех сословий страны, избрал новым царем Михаила Романова (отца Алексея Романова), что и стало окончательной победой над Смутой, торжеством православия и национального единства!

Данный праздник отмечался вплоть до 1917 года. С 1918 года (по 1991 год) 7-го ноября стала праздноваться годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Это был главный государственный праздник в СССР. В результате событий августа 1991 года КПСС потеряла власть, поэтому начиная с 7-го ноября 1991 года официальных мероприятий по случаю годовщины Октября уже не проводились. В 1996 году (по 2004 год) вместо годовщины Октября стал отмечаться День согласия и примирения. А с 2005 года в связи с учреждением нового-старого государственного праздника Дня народного единства 4-го ноября, 7-е ноября окончательно перестало быть «праздничным» и выходным днём. Я считаю это правильным!»

Тон многозначности «нового старого» задает советник губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию Владимир Усманов. «День народного единства — это напоминание всем гражданам страны об ответственности за судьбу и народа и государства при любых обстоятельствах», — говорит генерал-майор в отставке Усманов.

«День народного единства — это наше. И не прошлое, а настоящее и будущее , — считает уральский писатель и журналист Игорь Краснов. — А потому, если откровенно, мы ещё пока не доросли до такого праздника. Всё от того, что не до конца осознали и приняли этот праздник, не до конца поняли его смысл. Прежде ещё должно пройти немало времени, чтобы праздник стал поистине НАШИМ и Днём Народного Единения. Лично для меня День народного единства — это, прежде всего… НАДЕЖДА и «РУССКАЯ ВЕСНА»! Что хоть в этот день в обществе будет меньше агрессии… Шанс стать единым целым, чтобы отстоять, защитить Россию-матушку от всякого пошиба иуд земли русской и их американо-европейских хозяев, которые только и ждут, мечтают, чтобы нас, России вообще не стало на мировой карте. А МЫ, РОССИЯ, как были всегда, есть и будем вечно!»

«Для меня как и для большинства граждан России День народного единства так и не стал близким праздником, — признается тюменский политолог Александр Безделов. — Несмотря на важнейшее событие в истории нашей страны, совершенно очевидна политическая подоплека появления этого праздника. И основная масса сограждан это, без сомнения, чувствует. Однако повторюсь, сам же праздник знаменует важнейшую веху в становлении российской государственности и, при соответствующем желании властей, а именно при популяризации событий того времени, он вполне может стать действительно народным. Сейчас, к сожалению, власть идет несколько в ином направлении, популяризуя неоднозначного политического деятеля — Ивана Грозного. Это отвлекает внимания о народном подвиге и создает дискуссию, которая не объединяет общество, а наоборот раскалывает».

Известный общественник и блогер из ХМАО Усик Маркосян хотел бы увидеть в Дне народного единства истинню дружбу народов. «Чтобы в этот день граждане нашей страны без властного вмешательства вышли на площадь наших городов и сел на большое всенародное гулянье — без политического контекста. А пока что этот праздник — придуманное, с потолка, в спешке, в нем не чувствуется не единство. И даже необходимость такого единства не чувствуется. Я патриот России, но именно праздника с атмосферой дружбы не по разнарядке, а от души, не ощущаю».

За то, чтобы День народного единства был воистину праздником согражданства и содружества, выступает и писатель из Ямала Эльдар Ахадов. «Это когда нет ни белых, ни красных, ни левых, ни правых, ни богатых, ни бедных, ни лучших народов, ни худших, а все понимают друг друга, уважают друг друга и любят друг друга так, как прежде любили только себя самих», — считает он.

Эльдара Ахадова поддерживает и руководитель общественного проекта «Цвет России», журналист из Кургана Юлия Васильева. «Для меня День народного единства значимый, важный праздник, символ силы нашей государственности, говорит она. — Многие, знаю, его еще не приняли, ведь он сравнительно молод, а для меня он глубоко символичен, ведь у него и историческая, и духовная составляющая — это день Казанской иконы Божией Матери — для России это великая святыня. Подлинное единство, сплочение российской нации — вот для меня смысловое наполнение этого дня, который очень дорог моему сердцу. У нас уникальная страна, огромная, межнациональная, и так получилось, что я в этом году обрела очень близких друзей далеко от Кургана — в Грозном. Мы стали родными людьми, общаемся, строим и воплощаем совместные планы, и наш случай — наглядное подтверждение того, как близки могут и должны быть россияне, независимо от того, на какой территории они проживают, каких взглядов придерживаются, какую веру исповедуют».