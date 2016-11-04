Калуга, 4 ноября, 2016, 13:10 — ИА Регнум.



Eparhia-kaluga.ru На церемонии награждения.

Настоятель храма в Калуге, кандидат богословия, протоиерей Сергий Третьяков стал лауреатом первого места в номинации «Первая авторская книга» XI открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» за труд «Валаамские светильники духа. ХХ век», сообщили 4 ноября корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Книга «Валаамские светильники духа. ХХ век» выпущена издательством Сретенского монастыря.

Церемония награждения лауреатов XI открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» приуроченная к празднованию Дня народного единства впервые состоялась на территории комплекса Храма Христа Спасителя.

В 2016 году конкурсное жюри отметило в одиннадцати номинациях 42 издания, выпущенные в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах Российской Федерации, а также в Литве и Польше.

Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.