Москва, 16 ноября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. По итогам встречи лидеров США Джо Байдена и КНР Си Цзиньпина формально были провозглашены некоторые общие решения и цели, но глобальных договорённостей, кроме возобновления контактов на военном уровне, достигнуто не было. Отсюда разные оценки лидеров двух держав. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулёв.

Rao Aimin/Global Look Press Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС. 2023

15 ноября состоялась встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи Байден заявил, что США возобновляют прямые военные контакты с Китаем, и в целом назвал беседу одной из самых продуктивных и конструктивных. Но позже американский лидер вновь назвал Си Цзиньпина диктатором, связав это с тем, что тот управляет коммунистической страной. Председатель КНР же выразил уверенность в «светлом будущем» отношений между США и Китаем. Глава китайского МИД Ван И отметил, что встреча имеет стратегическое значение и далеко идущие последствия.

По мнению профессора, американиста Рогулёва, формально некоторые общие решения между странами и цели провозглашены, но глобальных договорённостей достигнуть не удалось.

«Потому и такие разные мнения и формулировки двух лидеров по итогам встречи. Главная договорённость — возобновить контакты на разных уровнях, в том числе между военными. А всё остальное — это общие декларации. Отсюда и разные оценки», — отметил Рогулёв.

Он также обратил внимание, что в выстраивании конструктивных отношений в этой паре больше заинтересован Китай. Об этом свидетельствуют и итоговые выступления китайских властей, не скрывающих надежду на «светлое будущее».

«Для Китая США — это курочка, несущая золотые яички. Потому что огромное количество китайской продукции продаётся в Штатах. Терять эти возможности Пекин не хочет. И разрыва отношений с Вашингтоном тоже не хочет. В данном случае инициатором ухудшения отношений выступают именно Соединённые Штаты», — указал профессор.

Кроме того, по мнению Рогулёва, возобновление военных контактов говорит о том, что обе стороны всё же хотят избежать вооружённого столкновения.

На это обратил внимание и президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. По его мнению, факт возобновления военных контактов между странами говорит о том, что мир находится чуть ближе к стабильности.

«Значит, что какие-то провокации всё же не позволят скатиться в горячий конфликт между США и Китаем. Это прежде всего в Южнокитайском море и вокруг Тайваня. В этом регионе достаточно напряжённая обстановка, и контакты между военными двух стран хотя бы позволят быть уверенным, что случайные провокации не приведут к серьёзным столкновениям», — поделился Санакоев.

Он допустил, что, возможно, после этой встречи хотя бы на время, но прекратятся поставки оружия на Тайвань и попытки организации сепаратистского режима в регионе. Эксперт в целом счёл итоги встречи положительными.

«Считаю, что двум ведущим державам в мире лучше находить все решения за столом переговоров, чем нагнетать конфронтационную обстановку в мире, который и без того достаточно нестабилен. Поэтому такое небольшое перемирие уже будет положительным для всего человечества», — добавил эксперт по политике Китая.

Однако оба собеседника агентства также отметили, что несмотря на общее мирное настроение итогов переговоров американский президент вновь назвал китайского лидера «диктатором». Прошлое подобное заявление вызвало негодование в КНР, где сочли такое поведение провокацией и предупредили США о неприятных последствиях.

По мнению Сергея Санакоева, высказывание Байдена показывает, что между лидерами стран противоречия достаточно глубокие и системные, а не личностные. И связано это в первую очередь с разными системами управления государством.

«И если сегодня американская капиталистическая модель глобализма настолько в тупике, что мы наблюдаем кризис этого миропорядка, то китайцы, наоборот, демонстрируют преимущества социалистической системы развития и настроены на дальнейшее развитие. Они уже вывели население из-за черты бедности, и средний класс составляет 1/3 населения. Китайцы в целом хотят мирно развиваться, к чему призывают остальные страны, в том числе США», — отметил Санакоев.

В свою очередь Юрий Рогулёв допустил, что американский президент не пытался задеть председателя КНР, а сказал не подумав.

«Назвать китайского лидера вновь диктатором — не самое умное заявление. Но я допускаю, что Байден мог это сделать ненамеренно, мог ляпнуть. Но что-то у него все в последнее время вокруг диктаторы», — заметил Рогулёв.

Также эксперты отметили, что Москва следит за ходом диалога между Пекином и Вашингтоном, и все понимают, как важно его сохранение для мировой стабильности, а также развития экономики.

16 ноября официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинг отметила, что заявление американского президента о Си Цзиньпине как о «диктаторе» крайне ошибочное и безответственное.

Как сообщало ИА Регнум, встреча президента США и председателя КНР прошла 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Их переговоры продлились чуть меньше 2,5 часа.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи заявил, что конфликт между Соединёнными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой приведёт к невыносимым последствиям для обеих сторон. Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Китаем и США являются «самыми важными» во всём мире, и обратил внимание на невозможность прекращения взаимодействия двух государств.

Байден 20 июня также называл Си Цзиньпина «диктатором». Он пояснил, что сделал такое заявление потому, что китайский лидер якобы смутился, узнав новость о том, что в небе над США в феврале отклонился от курса воздушный шар.