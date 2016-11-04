Нью-Дели, 4 ноября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Пакистан не примет участие в глобальной конференции, посвящённой контролю табака, сообщает 4 ноября Reuters.

Teniers II, David. Курильщики в интерьере. ок. 1637

Индия 2 раза в год проводит подобные конференции, в рамках конвенции ВОЗ по борьбе с распространения табака. Данная конвенция — единственный серьёзный документ, позволяющий сдерживать развитие табакокурение в мире. На мероприятие должны приехать делегаты, представляющие свыше 180 стран мира.

Государственный министр Пакистана заявил, что эта встреча очень важна, но визит невозможен из-за напряжённости в отношениях между Индией и его страной. Индийские представители воздержались от комментариев.

Напомним, что отношения между Пакистаном и Индией, двумя ядерными державами, с самого своего основания имели сложные отношения. Это связано с нерешённостью территориального спора по поводу провинции Кашмир, которая на настоящий момент почти полностью контролируется индийской стороной.