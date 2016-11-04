Кабул, 4 ноября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Журналист, работавший на афганской телевизионной станции Ariana News, убит придорожной бомбой в южной провинции Гильменд, сообщает 4 ноября Reuters.

Gadini Свеча

По словам свидетелей, погибший Нематулла Захир вместе с другими журналистами освящал полицейскую операцию, проходящую в столице провинции Гильменд городе Лашкаргах, когда его автомобиль попал под обстрел. После этого полиция советовала всем покинуть главную дорогу. Вскоре после того как машина журналиста съехала с магистрали, автомобиль подорвался на придорожной бомбе, Захир погиб на месте.

Ariana News подтвердили гибель журналиста на своей страничке в твиттере.

До смерти Захира по меньше мере ещё 11 журналистов погибли в Афганистане в 2016 году. Этот год стал одним из самых опасных для работников СМИ, которые постоянно сталкиваются с угрозами в свой адрес.

Напомним, что после вторжения США в Афганистан, эта страна превратилась в крупнейший очаг напряжённости в Центральной Азии. Помимо непрекращающихся боёв, здесь находится центр производства огромного количество наркотических веществ, которые заполняют чёрные рынки многих стран мира, включая и Россию.