Калининград, 4 ноября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Прошедший накануне в Калининграде I региональный форум национального единства «Мы вместе!» ознаменовался скандалом. Организаторы вывесили логотип форума в виде карты Калининградской области и части Восточной Европы с серьёзными ляпами.

Facebook.com/batyrszyn Провокационный плакат форуме национального единства

Сама Калининградская область «состоит» преимущественно из флага Германии (западная часть региона) и Польши (восток области). Также на карте российского эксклава есть вкрапления флагов около 20 европейских стран.

Российского триколора нет не только на карте Калининградской области, но и на территории «большой России» (эти земли почему-то отмечены красным цветом).

Далее — на логотипе территория Украины показана с включением в её состав российского Крыма (а также ДНР и ЛНР), а территория Молдавии изображена с включением в её состав Приднестровской Молдавской республики.

Facebook.com «Раздатка» форума национального единства

Первым о провокационном плакате сообщил в соцсетях главный редактор «Калининградской правды» Дамир Батыршин.

«Что хотели сказать этим организаторы форума? То, что они не признают результаты референдума в марте 2014 года? То, что они выступают за территориальную целостность Украины в границах, признанных международным сообществом? То, что Россия не входит в Европу? То, что Калининградская область относится к Европе, но не к России? То, что в Российской Федерации на границе с Украиной будут образованы какие-то новые государства, чьим символом станет красный цвет? Или же это элементарное разгильдяйство и безграмотность?» — задаётся вопросами журналист.

Facebook.com/batyrszyn Врио калининградского губернатора Алиханов на фоне провокационного плаката

Организатором форума «Мы вместе!» выступил Совет национально-культурных сообществ Калининградской области при поддержке правительства Калининградской области (на фоне этого логотипа вчера выступил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов) и Западного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

«Перечень организаторов форума не позволяет усомниться в их ответственности и грамотности, — продолжил Батыршин. — Если мы усомнимся в грамотности РАНХиГС, тогда мы усомнимся в качестве управления народным хозяйством государства и подготовки госслужащих. Если мы усомнимся в ответственности правительства Калининградской области, тогда мы усомнимся в том, что наша область управляется должным образом».

Facebook.com Врио калининградского губернатора Алиханов (крайний слева) на фоне провокационного плаката

ИА REGNUM дополняет, что участниками форума стали более 200 человек. Программа предусматривала проведение мероприятий, направленных — цитата организаторов форума — «на профилактику экстремизма в молодёжной среде, воспитание общероссийского гражданского самосознания и развитие межнациональных отношений».

Корреспондент ИА REGNUM выяснил, что этот плакат несколько лет используется на фестивалях национально-культурных сообществ Калининградской области. Например, в 2015 году на фоне провокационной карты выступал тогдашний губернатор Николай Цуканов (правда, изображение российского полуострова было размыто).

Gov39.ru Прежний калининградский губернатор Цуканов на фоне провокационного плаката

В Совете национально-культурных сообществ Калининградской области корреспонденту ИА REGNUM не смогли оперативно ответить по данному вопросу.