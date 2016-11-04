Антон Алиханов признал Крым — украинским, а Калининград — немецко-польским?
Калининград, 4 ноября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Прошедший накануне в Калининграде I региональный форум национального единства «Мы вместе!» ознаменовался скандалом. Организаторы вывесили логотип форума в виде карты Калининградской области и части Восточной Европы с серьёзными ляпами.
Сама Калининградская область «состоит» преимущественно из флага Германии (западная часть региона) и Польши (восток области). Также на карте российского эксклава есть вкрапления флагов около 20 европейских стран.
Российского триколора нет не только на карте Калининградской области, но и на территории «большой России» (эти земли почему-то отмечены красным цветом).
Далее — на логотипе территория Украины показана с включением в её состав российского Крыма (а также ДНР и ЛНР), а территория Молдавии изображена с включением в её состав Приднестровской Молдавской республики.
Первым о провокационном плакате сообщил в соцсетях главный редактор «Калининградской правды» Дамир Батыршин.
«Что хотели сказать этим организаторы форума? То, что они не признают результаты референдума в марте 2014 года? То, что они выступают за территориальную целостность Украины в границах, признанных международным сообществом? То, что Россия не входит в Европу? То, что Калининградская область относится к Европе, но не к России? То, что в Российской Федерации на границе с Украиной будут образованы какие-то новые государства, чьим символом станет красный цвет? Или же это элементарное разгильдяйство и безграмотность?» — задаётся вопросами журналист.
Организатором форума «Мы вместе!» выступил Совет национально-культурных сообществ Калининградской области при поддержке правительства Калининградской области (на фоне этого логотипа вчера выступил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов) и Западного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.
«Перечень организаторов форума не позволяет усомниться в их ответственности и грамотности, — продолжил Батыршин. — Если мы усомнимся в грамотности РАНХиГС, тогда мы усомнимся в качестве управления народным хозяйством государства и подготовки госслужащих. Если мы усомнимся в ответственности правительства Калининградской области, тогда мы усомнимся в том, что наша область управляется должным образом».
ИА REGNUM дополняет, что участниками форума стали более 200 человек. Программа предусматривала проведение мероприятий, направленных — цитата организаторов форума — «на профилактику экстремизма в молодёжной среде, воспитание общероссийского гражданского самосознания и развитие межнациональных отношений».
Корреспондент ИА REGNUM выяснил, что этот плакат несколько лет используется на фестивалях национально-культурных сообществ Калининградской области. Например, в 2015 году на фоне провокационной карты выступал тогдашний губернатор Николай Цуканов (правда, изображение российского полуострова было размыто).
В Совете национально-культурных сообществ Калининградской области корреспонденту ИА REGNUM не смогли оперативно ответить по данному вопросу.