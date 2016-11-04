Абакан, 4 ноября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Важный государственный праздник — День народного единства — отмечается сегодня, 4 ноября, в России.

R-19.ru День народного единства празднуют в Хакасии

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, праздник для жителей республики начался в 12:00 по местному времени на республиканском ипподроме с концертной программы «Возрождайся, Россия!». До этого, в 11:00, стартовала ярмарка сельскохозяйственной продукции и выставка-продажа национальных сувениров. Завершится праздник огненным шоу, которое пройдет на Первомайской площади (начало в 20:00).

По данным республиканского МВД, на ипподроме собралось около 5 тысяч человек. «Нарушений общественного порядка зафиксировано не было», — отметили в ведомстве.

В правительстве региона уточнили, что на площади собрались представители городов и районов республики, политических партий и общественных организаций.

«Праздник напоминает нам о славных страницах отечественной истории. Наши героические предки сумели не раз доказать, что сила страны в единстве, в глубоком уважении к родным корням, к своим традициям. Мы непобедимы, если честны в делах, заботливы в семье, преданы в дружбе и верны своему Отечеству», — подчеркнул глава региона Виктор Зимин. По его словам, Хакасия «на протяжении веков умела сохранять мир и согласие среди разных национальностей, живущих на этой древней земле».

Как сообщил ИА REGNUM сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Максим Мареев, 4 ноября в Хакасии царила праздничная атмосфера: «Танцы, песни, выступление национальных коллективов».

«Я считаю, что сегодня, к сожалению, нет общего понимания в осмыслении этого праздника. А суть его, между тем, состоит в том, что могущество нашей страны и нашего народа — в единстве, причем именно в духовном единстве нашего многонационального народа. История знает множество примеров, когда наш народ побеждал врагов именно за счет духовного единства. Например, это победа в Великой Отечественной войне», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По словам начальника отдела агитационно-пропагандистской работы регионального отделения «Единой России» Михаила Верхотурова, День народного единства в Хакасии традиционно отмечают весело и празднично. Праздник сопровождается ярмаркой, концертом, множеством различных интересных мероприятий.

«Я считаю, что это один из главных праздников страны. Он напоминает нам о том, что вместе мы едины в нашей любви к России. Несмотря на то, что у нас проживают представители множества национальностей, мы готовы объединиться и защитить нашу Родину», — подытожил Михаил Верхотуров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, День народного единства — государственный праздник, учрежденный в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.