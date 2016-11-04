Санкт-Петербург, 4 ноября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Бывший прокурор Ленинградской области Станислав Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — порядка 20 млн рублей. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Сообщается, что в ходе судебного заседания 3 ноября на основании собранных доказательств Иванову было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Речь идет о взятке в 20 млн рублей.

При этом следствие ходатайствует об освобождении Иванова из-под стражи с учетом медицинского заключения, ранее отсутствовавшего в материалах уголовного дела. Оказывается, у Иванова выявлено заболевание, препятствующее его содержанию под стражей.

По данным следствия, Иванов, занимая должность прокурора Ленинградской области в 2014—2016 годах, ежемесячно получал взятки в виде денежных средств в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей от одного из предпринимателей. Прокурор обещал предпринимателю «покровительство», которое заключалось в том, что ему оказывалось необходимое содействие в рамках должностных полномочий прокурора при проведении контролирующими органами и прокуратурой проверок в сфере осуществления надзора за исполнением федерального законодательства и в устранении препятствий в деятельности определенных организаций, осуществляющих коммерческую деятельность на территории Ленинградской области.

Этот предприниматель приобрел Иванову дорогостоящий автомобиль «Тойота Камри» и в течение двух лет оплачивал парковочное место. Кроме того, для семьи прокурора предприниматель оплатил не менее двух туристических поездок за рубеж стоимостью более 2 млн.